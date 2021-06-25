Грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Челябинском

На место происшествия выехал заместитель транспортного прокурора

В Челябинске организована проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожных путях. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе челябинской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось накануне вечером, 24 июня, на 148 километре перегона Межозерный — Чурилово. По предварительной информации, мужчина выскочил на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб на месте.

На место происшествия выехал заместитель Челябинского транспортного прокурора.

«По данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал наш сайт, 21 мая на перегоне Чурилово — Межозерная под Челябинском грузовой поезд сбил 40-летнюю женщину.

