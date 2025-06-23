В Чебаркуле будут судить отца ребенка, погибшего на пожаре в частном доме

К роковым последствиям привело решение мужчины самостоятельно отремонтировать электропроводку

Житель села Филимоново в Чебаркульском округе предстанет перед судом за гибель сына на пожаре. Мужчине вменяют причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Сообщается, что к роковым последствиям привело решение мужчины самостоятельно отремонтировать электропроводку в доме.

«По версии следствия, обвиняемый, проживая с семьей в частном доме в Филимоново, в ходе ремонта нарушил правила эксплуатации электрооборудования, чем создал условия для аварийной работы электропроводки. В результате в феврале 2025 года произошло возгорание деревянных конструкций дома, на пожаре погиб 12-летний ребенок», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также главк МЧС сообщал, что в доме был установлен пожарный извещатель, но на время ремонта он был снят.

Сорокалетний мужчина обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.