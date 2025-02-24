Ребенок погиб на пожаре в частном доме в Чебаркульском районе

В доме был пожарный извещатель, но его сняли на время ремонта проводки

В селе Филимоново Чебаркульского района устанавливаются обстоятельства ночного пожара, в котором погиб 12-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Открытое горение на 84 квадратах ликвидировали 16 огнеборцев и 4 единицы техники.

«До прибытия пожарных пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и семилетнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог. Его тело нашли при тушении», — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Также в МЧС рассказали, что ранее администрация села установила в доме автономный извещатель, но жильцы ремонтировали проводку и на время сняли прибор. Обратно поставить не успели.