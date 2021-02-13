Полицейским Брединского района Челябинской области поступило заявление от местного жителя. Мужчина пояснил, что неизвестный ограбил его прямо возле дома. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
26-летний потерпевший пояснил, что стоял возле подъезда своего дома, когда к нему подбежал неизвестный мужчина и выхватил сотовый телефон. Ущерб молодой человек оценил в шесть тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее судимый местный житель, 1978 года рождения»,— сообщили в ведомстве.
Вероятно, злоумышленник хотел продать телефон, но не успел: правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до четырех лет.
В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.