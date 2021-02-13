В Брединском районе неизвестный ограбил местного жителя возле его дома

Злоумышленнику грозит до четырех лет тюремного заключения

Полицейским Брединского района Челябинской области поступило заявление от местного жителя. Мужчина пояснил, что неизвестный ограбил его прямо возле дома. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

26-летний потерпевший пояснил, что стоял возле подъезда своего дома, когда к нему подбежал неизвестный мужчина и выхватил сотовый телефон. Ущерб молодой человек оценил в шесть тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее судимый местный житель, 1978 года рождения»,— сообщили в ведомстве.

Вероятно, злоумышленник хотел продать телефон, но не успел: правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.