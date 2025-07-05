В аэропорту Пулково десятки рейсов задерживаются и отменены

Авиакомпании стабилизируют расписание после завершения плана «Ковер»

Сегодня, 5 июля, в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга после завершения плана «Ковер», который вводили из-за угрозы атаки беспилотников, задерживаются и отменены десятки рейсов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщают нам читатели, некоторые пассажиры тех рейсов, которые перенесли, остаются в аэропортах и ждут вылета. Часть пассажиров покупают билеты на другие рейсы.

Например, авиакомпания «Смартавиа» отменила рейсы в Санкт-Петербург из Челябинска, Тюмени, Перми и ряда других городов.

«Мы должны были вылететь сегодня из Челябинска, но рейс отменили. На распечатку билетов поставили печать, сказали, что возвратом денег занимается колл-центр. Мы купили новый билет на завтра за 15 тысяч. Предыдущие обошлись нам в девять»,— рассказала читательница ИА «Первое областное».

Ранее мы писали о том, что ночной рейс из Челябинска в Санкт-Петербург приземлился в Москве. Вылет в северную столицу перенесли на 14:40. Пассажирам придется ждать почти 10 часов.