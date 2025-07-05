Рейс Челябинск — Санкт-Петербург приземлился в Москве из-за закрытия Пулково

В аэропорту северной столицы России задержали более 50 рейсов

Сегодня, 5 июля, ночью в аэропорту Санкт-Петербурга ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. В результате более 50 рейсов задержаны, часть отправили на запасные аэродромы, передает ИА «Первое областное».

Наша коллега Марина Власова сегодня рано утром вылетела из Челябинска в Санкт-Петербург рейсом №2821, но в результате ее самолет приземлился в московском Шереметьево.

«Мы почти час кружили над Санкт-Петербургом, в результате приземлились в Шереметьево, потому что в Пулково не дали разрешения на посадку. Это было около двух часов ночи. Из Москвы в Питер мы должны были вылететь в 4 часа утра, но план „Ковер“ еще действовал, и наш рейс перенесли на 14:40. Сидим, ждем»,— рассказала Марина.

По словам девушки, в отель пассажиров задержанных рейсов не заселяют.

«Дали только талоны на питание»,— уточнила Марина.

В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что в результате было задержано более 50 рейсов в Казань, Екатеринбург, Омск и другие российские города, а также международные рейсы.

«Пассажирам задержанных рейсов предоставлены все услуги согласно Федеральным авиационным правилам, а именно вода и питание. Также для пассажиров организованы дополнительные места ожидания: предоставлены раскладные стулья и мягкие коврики для сидения»,— уточнили в Пулково.

Сейчас все ограничения сняты. Авиакомпании делают все возможное для нормализации расписания. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло и держать связь со своей авиакомпанией.