В аэропорту Челябинска задержали вылет 12 самолетов

Максимальная задержка составила 14 часов

В Челябинске из-за снегопада и закрытия аэропорта задержали вылет 12 самолетов. Некоторым пассажирам пришлось ждать почти 14 часов. На утро 3 декабря все самолеты отправились до места назначения, передает ИА «Первое областное».

Рейс СУ 1425 Челябинск — Москва должен был вылететь в 16:35 2 декабря, а отправился в путь только в 6:18 3 декабря. Почти семь часов пришлось ждать вылета в Москву пассажирам рейса СУ 1423 — с заявленных 20:10 время отправления сдвинули на 03:21. Еще два самолета вылетели в столицу с пятичасовой задержкой.

С опозданием, пусть и не столь значительным, отправились сегодня ночные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Минеральные Воды. Максимальная задержка составила около полутора часов.

Кроме того, на 2,5 часа задерживается рейс в Сочи: вылет, запланированный на 13:20, перенесен на 15:50.

В аэропорту была организована работа мобильной приемной Челябинской транспортной прокуратуры. Пассажиры могли обратиться в случае непредоставления необходимых услуг.

По данным синоптиков, снег в Челябинске продолжит идти и сегодня.