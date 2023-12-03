Метели и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области 3 декабря

Местами на дорогах будет очень скользко

Сегодня, 3 декабря, день в Челябинской области вновь будет снежным. Ветер усилится и местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. На дорогах сохранится гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня будет холодно: столбики термометров покажут почти −10 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой снег. Возможны слабые метели. Ветер северо-западного направления от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области местами пройдет небольшой снег. В горах осадки будут умеренными. Также возможны метели. На дорогах снежные заносы и гололед. Ветер северо-западного направления до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области действует штормовое предупреждение. Водителей просят не выезжать на трассы региона во избежание нештатных ситуаций.