В аэропорту Челябинска проверяют сообщение о минировании взлетно-посадочной полосы

В транспортной полиции информацию не комментируют

Сегодня, 1 декабря, в 9:45 на электронную почту челябинского аэропорта пришло сообщение о минировании взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Миндортрансе региона.

«Поступившая информация уточняется», — комментируют в министерстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об этом уточняют. Транспортная полиция не комментирует сообщения о минировании.

«Сообщение действительно поступило. На месте работают правоохранительные органы», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе аэропорта.

Напомним, сегодня Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием самолета из Казани за пределы взлетно-посадочной полосы. в аэропорту Челябинска задержали вылет 9 рейсов. И если сегодня в семь утра, судя по онлайн-табло, задержка составляла четыре часа, то уже сейчас время ожидания увеличили до 10 часов. Вылет в Санкт-Петербург, Казань, Норильск и Минеральные Воды ожидают более тысячи пассажиров.

UPD: Информация о минировании взлетно-посадочной полосы не подтвердилась. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Начинается посадка пассажиров на ранее задержанные рейсы. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе воздушной гавани.