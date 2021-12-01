Самолет Москва — Челябинск экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга

Аэропорт Курчатов оказался закрыт из-за выкатившегося на взлетную полосу самолета из Казани

Сегодня рано утром, 1 декабря, депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о том, что самолет Москва — Челябинск, в котором она летела, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за того, что челябинский аэропорт закрыт. Об этом она написала в социальной сети «Инстаграм».

«Срочная посадка в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург. Аэропорт Челябинска закрыт, говорят, что на взлетную полосу там якобы выкатился самолет. Будем думать, как добираться до Челябинска»,— написала депутат.

В пресс-службе аэропорта Курчатов ИА «Первое областное» подтвердили информацию о выкатившемся на взлетную полосу самолете.

«Сегодня при посадке рейса RT 567 Казань-Челябинск самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины произошедшего выясняются. Воздушное судно уже отбуксировано на место стоянки. Сейчас аэропорт готовится к возобновлению работы, с 8 часов утра начнется отправка всех задержанных рейсов»,— прокомментировала пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова.

Также она уточнила, что на борту находились 33 пассажира, в том числе один ребенок, и четыре члена экипажа.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, из-за ЧП почти на четыре часа задерживаются вылеты в Казань, Норильск, Ростов-на-Дону, несколько рейсов в Санкт-Петербург и Москву.