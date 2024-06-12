Уснувший водитель залетел под грузовик на трассе М-5 под Челябинском

ДТП произошло на том же участке дороги, где на прошлой неделе случилась авария с 4 погибшими

В Кунашакском районе — новая смертельная авария. Она произошла вечером во вторник, 11 июня, там же, где на прошлой неделе разбился автомобиль сервиса «Едем.рф» и погибли четыре человека, сообщает Госавтоинспекция.

Двигаясь на участке на 85 км автодороги М-5 Подъезд к Екатеринбургу, 40-летний водитель Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно грузовиком Volvo, после чего вылетел в кювет.

«В результате ДТП водитель легкового авто погиб на месте, его 40-летний пассажир — госпитализирован», — рассказали в ГАИ.

По предварительным данным, погибший допустил аварию, поскольку уснул за рулем.