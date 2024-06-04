На трассе в Челябинской области четыре человека в Toyota погибли в ДТП

Минивэн врезался в дорожную технику

Сегодня, 4 июня, на 83-м километре трассы М-5 между Екатеринбургом и Челябинском водитель Toyota допустил столкновение с попутным дорожным пылесосом, очищавшим разделительное ограждение, сообщили в Упрдор «Южный Урал». От удара у минивэна разворотило весь кузов и отлетели колеса. Погиб водитель и трое пассажиров.

«На данный момент движение плотное, на месте сотрудники ДПС организовали объезд по обочине, просим воздержаться от поездок в сторону Екатеринбурга», — рекомендовали в Госавтоинспекции Челябинской области.