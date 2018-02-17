/ Челябинец скончался из-за неосторожного курения в собственной квартире

Полученные ожоги оказались смертельными.

В Металлургическом районе Челябинска пожар унес жизнь пожилого мужчины. Как было установлено, пламя занялось из-за неосторожного курения. Находившийся в той же комнате мужчина не смог самостоятельно эвакуироваться. Он получил тяжелые ожоги, и был принят скорой помощью для транспортировки в медучреждение. Пожарные в это время тушили огонь.

В 17:17 16 февраля произошло загорание квартиры в городе Челябинск. Пожар был оперативно ликвидирован огнеборцами в 17:40. В борьбе с огнём принимали участие от МЧС — 15 человек и 5 единиц техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

В пожаре сгорели диван и тумбочка, пострадали стены.

Хозяина квартиры спасти не удалось.