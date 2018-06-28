/ Маленькая челябинка пострадала от укуса гадюки в детском лагере

Ребенка спасла лошадиная сыворотка.

13-летняя девочка из Челябинска попала в кыштымскую больницу после укуса гадюки. Школьница отдыхала на озере в детском лагере «Акакуль», и именно там «познакомилась» со змеей. Ребенка госпитализировали в реанимацию, там ей оказали первую помощь.

Пациентке введена специальная лошадиная сыворотка для того, чтобы нейтрализовать действие яда гадюки. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии. Яд опасен, потому что может вызвать мощнейшую аллергическую реакцию или другую реакцию организма. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач горбольницы Кыштыма Владислав Логинов.

Врачи напоминают, что после укуса змеи необходимо сразу же обращаться за помощью к медикам, а не заниматься самолечением. Больницы региона подготовились к сезону активности змей и запаслись противоядием.