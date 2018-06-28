Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.14 +0.35 73.6 +0.19
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Маленькая челябинка пострадала от укуса гадюки в детском лагере

Маленькая челябинка пострадала от укуса гадюки в детском лагере

Ребенка спасла лошадиная сыворотка.
сегодня в 11:31
  |  Происшествия

13-летняя девочка из Челябинска попала в кыштымскую больницу после укуса гадюки. Школьница отдыхала на озере в детском лагере «Акакуль», и именно там «познакомилась» со змеей. Ребенка госпитализировали в реанимацию, там ей оказали первую помощь.

Пациентке введена специальная лошадиная сыворотка для того, чтобы нейтрализовать действие яда гадюки. Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии. Яд опасен, потому что может вызвать мощнейшую аллергическую реакцию или другую реакцию организма. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач горбольницы Кыштыма Владислав Логинов.

Врачи напоминают, что после укуса змеи необходимо сразу же обращаться за помощью к медикам, а не заниматься самолечением. Больницы региона подготовились к сезону активности змей и запаслись противоядием.

Происшествия
От укусов клещей уже пострадали почти шесть тысяч южноуральцев
07.06.2018
От укусов клещей уже пострадали почти шесть тысяч южноуральцев
Общество
Ребенка в Челябинской области укусил клещ
10.04.2018
Ребенка в Челябинской области укусил клещ
Общество
Горздрав не нашел ребенка, оставшегося без вакцины после укуса белки
25.10.2017
Горздрав не нашел ребенка, оставшегося без вакцины после укуса белки
Происшествия
2-летнему ребенку отказал в вакцине челябинский травмпункт после укуса белки
25.10.2017
2-летнему ребенку отказал в вакцине челябинский травмпункт после укуса белки
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Педагогическому университету возобновили аккредитацию
сегодня в 15:17
Педагогическому университету возобновили аккредитацию
Общество
сегодня в 15:11
Маленькая девочка едва не выпала вслед за игрушками из окна 6 этажа в Копейске
Общество
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей
сегодня в 15:00
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей
Общество
Грозы и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область
сегодня в 14:51
Грозы и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область
Спорт
Уральские автомобилисты покорят ямы и трамплины на кольцевой трассе в Челябинске
сегодня в 14:43
Уральские автомобилисты покорят ямы и трамплины на кольцевой трассе в Челябинске
Общество
Водители мусоровозов не вышли на работу в Златоусте
сегодня в 14:25
Водители мусоровозов не вышли на работу в Златоусте
Происшествия
Камеры записали смертельное столкновение «легковушки» и грузовика на М-5
  
сегодня в 14:07
Камеры записали смертельное столкновение «легковушки» и грузовика на М-5
Происшествия
Момент столкновения мотоциклиста с иномаркой попал на видео
  
сегодня в 13:40
Момент столкновения мотоциклиста с иномаркой попал на видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6