Уголовное дело завели на жителя Челябинска, в автомобиле которого нашли туши шести косуль

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

В отношении 42-летнего жителя Челябинска, у которого 23 февраля в автомобиле обнаружили туши шести косуль, возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Дознанием управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ»,— рассказали в ведомстве.

По данной части статьи мужчине грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, полицейские остановили автомобиль на Троицком тракте для проверки документов. Во время общения с полицейскими водитель вел себя подозрительно, и правоохранители приняли решение досмотреть машину. В багажнике они обнаружили туши шести косуль, при этом орудия в авто не было. Объяснить, откуда они взялись в машине, подозреваемый не смог.