Под Челябинском задержали двух браконьеров, перевозивших туши шести косуль

Полиция собирается завести уголовное дело

Накануне, 23 февраля, полицейские задержали на Троицком тракте двоих мужчин, которые перевозили в багажнике автомобиля шесть туш косуль. Обоим грозит уголовное дело за браконьерство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на трассе машину для проверки документов. Водитель во время общения с полицейскими вел себя подозрительно. Экипаж ДПС принял решение досмотреть автомобиль.

«Происхождение туш с признаками браконьерства водитель объяснить не смог. Орудия в машине не было. Однако выяснилось, что регистрационные знаки на автомобиле подложные»,

— говорят в ведомстве.

На мужчину составили административный протокол. После этого 42-летнего водителя и его 37-летнего пассажира доставили в полицейский участок Советского района Челябинска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.