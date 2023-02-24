Сотрудники Госавтоинспекции остановили на трассе машину для проверки документов. Водитель во время общения с полицейскими вел себя подозрительно. Экипаж ДПС принял решение досмотреть автомобиль.
«Происхождение туш с признаками браконьерства водитель объяснить не смог. Орудия в машине не было. Однако выяснилось, что регистрационные знаки на автомобиле подложные», — говорят в ведомстве.
На мужчину составили административный протокол. После этого 42-летнего водителя и его 37-летнего пассажира доставили в полицейский участок Советского района Челябинска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.