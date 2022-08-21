Уголовное дело возбудили после смерти семьи с ребенком в ДТП в Челябинской области

Ход расследования дела поставлен прокуратурой на контроль

По факту аварии в Варненском районе, в которой погибла семья с годовалым ребенком, возбуждено уголовное дело. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Варненского района на контроль»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло 20 августа на 66 километре автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды на скользкой после дождя дороге. 54-летний виновник аварии, находившийся за рулем автомобилем «Шкода Октавия», обгоняя следующую впереди машину, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Шевроле Спарк», где находилась семья.

Водителя «Шкоды» госпитализировали с травмами. На данный момент известно, что за 2021-2022 годы он привлекался к административной ответственности 66 раз.