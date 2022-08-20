Семья с годовалым ребенком погибла в лобовом ДТП в Челябинской области

Виновник аварии госпитализирован

Сегодня днем в Варненском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибла семья с годовалым ребенком, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло на 66 километре автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», обгоняя следующий впереди автомобиль на скользкой после дождя дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Шевроле Спарк».

В результате от полученных травм скончались 35-летний водитель, 34-летняя и годовалый пассажиры автомобиля «Шевроле». Водитель «Шкоды» госпитализирован с травмами.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.