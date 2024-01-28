Уголовное дело возбудили после пожара на базе отдыха с пострадавшими в Челябинской области

Трое взрослых и 10-летняя девочка находятся в больнице

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в домике на базе отдыха в Кыштыме Челябинской области, где пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). В настоящее время на месте происшествия работают следователь и следователь—криминалист СК России, проводится осмотр места происшествия, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в одном из деревянных домиков на базе отдыха «Казгалы» поздно вечером 27 января. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона. В результате ожоги разной степени тяжести получили трое взрослых и 10-летняя девочка. Они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.