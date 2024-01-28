Трое взрослых и ребенок пострадали при пожаре на базе отдыха в Челябинской области

Они госпитализированы

Ночью 28 января в Кыштыме на базе отдыха «Казгалы» произошел пожар в деревянном домике, в котором находились четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. В результате строение почти полностью уничтожено огнем, постояльцы госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования — газового баллона объемом пять литров»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила эксплуатации сосудов под давлением любого объема и следить за исправностью запорных устройств на газовых баллонах. Кроме того, необходимо своевременно с привлечением специалистов проводить ревизию газового оборудования.

Если вдруг в помещении запахло газом, нужно сразу же отключить прибор, проветрить и вызвать спасателей по номеру 112.