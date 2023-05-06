Уголовное дело возбудили после покушения на писателя Захара Прилепина

Подозреваемый в организации теракта задержан

По факту подрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России. В пресс-службе МВД России рассказали, что подозреваемый в покушении на писателя задержан.

«ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ („Террористический акт“). По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России. Они приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая»,— уточнили в ведомстве.

В полиции сообщили, что подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали. По предварительным данным, это житель Нижегородской области, который недавно получил российское гражданство. Сейчас его опрашивают.

Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое. Но, по словам губернатора Нижегородской области, угрозы для его здоровья нет.

Напомним, сегодня утром на трассе в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин со своим водителем. Последний погиб на месте, писателя доставили в больницу с ранениями ног.