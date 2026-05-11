Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину в трамвае в Челябинске

Подростки выстрелили ему в лицо из газового пистолета

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Челябинске после конфликта группы подростков с мужчиной в трамвае, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«В настоящее время все участники конфликта установлены полицейскими, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в конце апреля в трамвае, следующем по маршруту № 22. Находившаяся в вагоне группа подростков, повздорив с одним из пассажиров, распылила ему в лицо газ и скрылась. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители оперативно установили личности хулиганов. Родителей одного из них привлекли к административной ответственности.