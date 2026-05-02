В Челябинске задержали подростков, распыливших газ в лицо пассажиру трамвая

Родителей одного из них привлекли к ответственности

Полицейские Челябинска установили личности трех подростков, которые, находясь в трамвае, распылили в лицо пассажиру газ в результате конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Уточняется, что потерпевшему потребовалась помощь медиков.

«Участниками инцидента стали местные жители 2008 и 2009 годов рождения. Двое из них — несовершеннолетние, ранее не стоящие на учете в подразделениях ПНД»,— уточнили в главке.

С подростками и их родителями провели беседу. Родителей одного из участников конфликта оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Проверка продолжается.

Напомним, конфликт между мужчиной и группой подростков произошел вечером 30 апреля в трамвае № 22. После замечаний в адрес молодых людей они достали газовый пистолет и выстрелили прямо в лицо потерпевшему. Подростки вышли на ближайшей остановке, а мужчина обратился к водителю с просьбой вызвать скорую и полицию.

Известно, что в больнице мужчине промыли и обследовали глаза, а затем отпустили домой.