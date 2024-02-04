Уголовное дело возбудили после избиения подростками жителя Магнитогорска

Все участники инцидента были задержаны

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту избиения тремя подростками жителя Магнитогорска (статья 115 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 4 февраля на улице Московской около магазина. Трое подростков в возрасте 16 и 17 лет подошли к 40-летнему местному жителю и начали его избивать. Кроме того, они украли у мужчины портсигар, который впоследствии был найден полицейскими в квартире одного из подозреваемых.

Все участники произошедшего были оперативно установлены и задержаны сотрудниками полиции.