В Магнитогорске задержали подростков, избивших и ограбивших мужчину

С ними работают полицейские

В ночь на 4 февраля в полицию обратился 40-летний житель Магнитогорска. Он сообщил, что трое неизвестных напали на его около магазина, избили и ограбили. Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Московской около дома № 5. Пострадавший заявил, что к нему подошли трое молодых людей и без какой-либо причины начали его избивать. И пока одни били, третий украл из кармана пострадавшего портсигар. После этого молодые люди скрылись.

«Дерзкое уличное нападение было поставлено на контроль у руководства магнитогорской полиции. Сотрудники незамедлительно провели весь комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, а также детально расспросили потерпевшего о произошедшем и приметах нападавших. В результате личности подозреваемых были установлены, и вскоре их задержали. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 16 и 17 лет»,— рассказали в ведомстве.

Во время обыска по месту жительства у одного из парней полицейские изъяли похищенный портсигар. Работа с задержанными продолжается.