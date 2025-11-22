Уголовное дело возбудили после гибели двух человек на пожаре в Чебаркуле

В МЧС назвали предварительную причину ЧП

Пожар в квартире многоэтажки на улице 9 Мая в Чебаркуле произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Очаг находился в штепсельной розетке, в которую была включена микроволновая печь. Хозяев квартиры на месте не было, входная дверь была открыта, что способствовало быстрому распространению дыма и огня»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в результате ЧП погибли 48-летняя женщина и 51-летний мужчина, проживавшие этажом выше. Они надышались угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.