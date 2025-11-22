В Чебаркуле два человека погибли из-за пожара в соседской квартире

Они надышались угарным газом

Ночью 22 ноября в Чебаркуле в квартире многоэтажки произошел пожар. В результате погибли два человека, проживавшие этажом выше, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв, спасатели выяснили, что горят вещи и мебель в квартире на четвертом этаже. Они эвакуировали мужчину и женщину, проживавших над загоревшимся помещением, и еще одного жильца дома. Семь человек вышли на улицу самостоятельно.

«Эвакуированные с вышележащего этажа мужчина и женщина надышались продуктами горения и скончались в карете скорой помощи»,— уточнили в ведомстве.

Возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.