Уфалеец пытался убить сожительницу отверткой

Теперь он проходит подозреваемым в деле о покушении

Областной следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении подозревается 39-летний мужчина. По версии следствия, в ходе конфликта он нанес сожительнице удар отверткой в область шеи.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Следователи считают, что было не менее одного удара в шею. По счастливой случайности жизненно важные органы задеты не были. В настоящее время потерпевшая проходит домашнее лечение.

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — прокомментировали в областном ведомстве.

Напомним, в Верхнем Уфалее следственный комитет также занимается делом об избиении школьницы.