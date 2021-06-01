Следственный комитет начал проверку случая избиения школьницы в Верхнем Уфалее

На 13‑летнюю девочку напали сверстницы

Следователи СКР по Челябинской области проводят проверку по факту нанесения травм школьнице в Верхнем Уфалее. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Видео происходящего было размещено в интернете. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки», — уточнил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как ранее сообщал наш сайт, в Троицке мужчина и женщина побили двоих мальчиков за то, что они обидели их дочь. По факту нанесения побоев составлен административный протокол.

