Участники конфликта в Магнитогорске разъяснили произошедшее

Ни те, ни другие претензий друг к другу не имеют

Участники конфликта, произошедшего вечером 13 апреля в одном из парков Магнитогорска, разъяснили ситуацию и сообщили, что не имеют претензий друг к другу. Об этом они рассказали полицейским во время выяснения обстоятельств случившегося.

«Между двумя сторонами действительно произошел конфликт, но мы все утрясли. Сейчас все в порядке»,— рассказал один из участников конфликта.

По данным источника ИА «Первое областное», у нападавших из «оружия» была только клюшка. Никаких топоров или палок в руках у них не было. Пострадавшие, по словам собеседника, находились в состоянии алкогольного опьянения и, рассказывая о произошедшем в социальных сетях, преувеличили реальные события.

