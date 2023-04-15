Полицейские Магнитогорска установили участников конфликта с избиением толпой мужчины

Ситуация находится на контроле начальника УМВД России по городу

Полицейские установили и опросили участников конфликта, произошедшего около торгово-развлекательного комплекса «Континент» в Магнитогорске в ночь на 14 апреля. Напомним, как сообщили местные жители в социальных сетях, на них напала толпа подростков с палками, клюшками и топорами.

«Полицейские оперативно установили и опросили участников происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле у руководства магнитогорской полиции.

Напомним, по словам местной жительницы, вечером 13 апреля она с мужем и друзьями отправилась на прогулку в парк за «Континентом». В какой-то момент появилась группа подростков и начала оскорблять женщин. Мужчины заступились за своих жен, тогда подростки начали вызывать их на бой. Конфликт удалось уладить, однако вскоре подростки снова появились, но уже с «подкреплением» в виде более взрослых парней, а также с палками и топорами. В результате гуляющих окружило около 25 человек. Двое молодых людей несколько раз ударили супруга женщины по лицу, а на угрозы вызвать полицию нападавшие не реагировали.

Прокуратура уже взяла на контроль инцидент.

