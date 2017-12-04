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/ Житель Кыштыма зарезал себя и свою супругу после ссоры

Житель Кыштыма зарезал себя и свою супругу после ссоры

Родственница погибших пыталась исправить ситуацию, вызвав правоохранителей.
сегодня в 12:30
  |  Происшествия

Окровавленные тела двоих — мужчины и женщины, обнаружили накануне в Кыштыме. Как удалось установить следствию, местный житель, находясь под воздействием эмоций, сначала зарезал свою супругу, а потом себя. Во время кровавой разборки рядом находилась родственница погибших, которая попыталась вызвать «скорую» и полицию.

По предварительным данным, в квартире в ходе бытовой ссоры мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей жене в присутствии родственницы, и после того, как последняя покинула квартиру, чтобы вызвать сотрудников полиции, также нанес себе смертельные ножевые ранения. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье 150 «Убийство». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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