/ Житель Кыштыма зарезал себя и свою супругу после ссоры

Родственница погибших пыталась исправить ситуацию, вызвав правоохранителей.

Окровавленные тела двоих — мужчины и женщины, обнаружили накануне в Кыштыме. Как удалось установить следствию, местный житель, находясь под воздействием эмоций, сначала зарезал свою супругу, а потом себя. Во время кровавой разборки рядом находилась родственница погибших, которая попыталась вызвать «скорую» и полицию.



По предварительным данным, в квартире в ходе бытовой ссоры мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей жене в присутствии родственницы, и после того, как последняя покинула квартиру, чтобы вызвать сотрудников полиции, также нанес себе смертельные ножевые ранения. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье 150 «Убийство». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.