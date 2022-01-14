У Андрея Косилова отсудили более З млн рублей на восстановление девушки после ДТП с бизнесменом

Вину предпринимателя доказали

Бизнесмен Андрей Косилов обязан выплатить семье пострадавшей в ДТП с ним Анастасии Вяткиной более трех миллионов рублей. К такому решению пришел в пятницу, 14 января, Верх-Исетский районный суд, сообщают собеседники Первого областного информагентства.

Владелец птицефабрики «Равис» должен компенсировать затраты на лечение студентки из Екатеринбурга Анастасии Вяткиной, которая летом 2019 года пострадала в ДТП с бизнесменом и впоследствии стала инвалидом. Девушка до сих продолжает лечение, по словам родителей, ей необходима дорогостоящая реабилитация в платных клиниках.

Как сообщают собеседники информагентства, родители требовали возместить им материальные затраты, моральный вред и компенсировать утраченный заработок. Суд удовлетворил их требования частично. По решению суда каждый из родителей получит по 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На 300 тысяч рублей представлены в суд расчеты по утраченному заработку. Лечение компенсируется на 1, 2 млн. рублей.

Напомним, резонансное ДТП произошло летом 2019 года на трассе Байрамгулова — Новоандреевка в Аргаяшском районе. «Лексус» Косилова вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада». Пострадали три человека. Серьезные травмы получила Анастасия Вяткина: в момент аварии она находилась на заднем сиденье «Лады». Девушка долгое время была в коме. Сейчас с трудом восстанавливается. Водитель также находился в коме и проходил лечение в реанимации. О том, как Андрей Косилов считает себя не виновным после столкновения, — читайте в нашем специальном материале.