Центр Челябинска терроризирует свора бродячих собак, прошедших «гуманный» отлов

Собачья бойня попала на камеры видеонаблюдения

Вечерняя прогулка с собакой превратилась в кошмар для жителей ЖК «Башня Свободы» в Центральном районе Челябинска. На домашнюю питомицу накинулась целая свора бродячих псов. Собачья бойня попала на камеры видеонаблюдения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На кадрах видно, как домашняя собака, увидев сородичей, доверчиво выскакивает в дворовый проезд, но стая настроена на сражение и нападает всей сворой. Хозяин, отбив питомицу, не сразу обнаружил травмы. Уже дома обратили внимание, что собака все время лижет живот, присмотрелись и обнаружили г‑образную рваную рану.

«Сделали операцию под наркозом, установили катетер, цена вопроса — 15 тысяч рублей, теперь каждый день ходим на перевязки, тоже, конечно, не бесплатно. У нас вопрос: кто отвечает за содержание бродячих собак в городе? Кому предъявлять иск о компенсации материального вреда? И еще один — даже важнее: а если бы это был ребенок? А такое не исключено — рядом находится детский сад, напротив — частная школа», — говорят хозяева пострадавшей собаки.

К слову, все нападавшие собаки были чипированы. Это означает, что они уже проходили через процедуру, предписанную федеральным законом «Об ответственном обращении с животными»: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат (ОСВВ) в среду обитания. Закон, принятый в 2018 году, изначально провозглашал ОСВВ основным методом регулирования численности бездомных животных. Однако в 2023 году в него внесли ключевую поправку: ОСВВ перестала быть обязательной, если региональные власти примут иное решение.

Челябинская область пока работает по старой схеме. В результате собаки, проявляющие агрессию, после стерилизации возвращаются обратно в дворы и парки. Вторично отловить их можно лишь при «проявлении агрессии и многочисленных жалобах». Таким образом, система, призванная решить проблему гуманно, на практике часто приводит к повторному появлению потенциально опасных животных в городской среде, создавая угрозу для людей и домашних питомцев.

Законодательная «дырка от бублика», как называют ее эксперты, усугубляется отсутствием четкой ответственности за последствия. Закон не содержит вменяемых мер в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) за ненадлежащее обращение с животными, приводящее к подобным инцидентам. Госдума перекладывает решение на регионы, а те пытаются что-то придумать. В частности, вводят обязательную регистрацию домашних питомцев, пытаясь бороться с причиной — бесконтрольным размножением и самовыгулом. Более 20 субъектов уже ввели такую меру, Челябинская область присоединится с 1 января 2026 года.

Но проблему уже существующих стай это не решает.

Муниципальные власти Челябинска, в свою очередь, анонсировали создание к 2026 году специализированного предприятия для плановой работы с бездомными животными вместо реагирования на жалобы. Однако до тех пор жителям, как и семье из «Башни Свободы», остается лишь фиксировать каждое нападение, собирать жалобы и надеяться, что этого будет достаточно для пожизненного содержания агрессивной своры в приюте — по букве того самого закона, который изначально позволил ей вернуться на улицу.