В Челябинске начнет работать новая служба по отлову бродячих собак

Мобильные бригады запустят с 2026 года, чтобы сделать систему более оперативной и превентивной

В Челябинске будет создано специализированное муниципальное предприятие, которое займется комплексным решением проблемы бездомных животных. О соответствующем решении объявил глава города Алексей Лошкин сегодня, 26 ноября, в ходе итоговой пресс-конференции.

Как отметил мэр, проблема носит общероссийский характер и является очень чувствительной для городов. В прошлом году была поставлена задача изучить лучшие практики по стране, и анализ показал, что существующая система в Челябинске требует серьезной перестройки.

«Не дело, когда время реагирования на заявку составляет от суток до трех. Это время играет не в пользу жителей», — заявил Алексей Лошкин.

По его словам, ключевой проблемой в этой сфере является отсутствие превентивности. В 2025 году в городе было отловлено 1100 собак, однако точечные меры не решают задачу системно. Новый подход, который начнет работать с 2026 года, включает: создание муниципального предприятия для централизации работы, отлов, чипирование и пристройство животных в семьи, а также будут сформированы четыре мобильные бригады, оснащенные специализированным транспортом.

Реорганизация системы должна значительно сократить время реагирования на обращения граждан и перевести работу с бездомными животными из режима «латания дыр» в режим планового, профилактического контроля.