/ Труп на козырьке обнаружили жители многоэтажки в центре Челябинска

На месте работают правоохранители.

В центре Челябинска полиция и следователи работают возле многоэтажного дома. Там на козырьке подъезда местные жители обнаружили труп мужчины. На снегу, которым запорошен козырек, потеки и капли крови. Информацию о произошедшем подтвердили в полиции.

Работы ведутся возле дома на проспекте Ленина. Подробности о произошедшем может рассказать следственный комитет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как тело без признаков жизни оказалось на козырьке, предстоит выяснить следователям. Комментарий от них на момент написания материала получить не удалось.