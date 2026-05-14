Трое мужчин заблудились на хребте Уреньга

Двое из них смогли самостоятельно выйти на трассу

Златоустовские спасатели эвакуировали троих мужчин с хребта Уреньга после ночной «прогулки» на мотоциклах. У пострадавших закончился бензин, и они начали быстро замерзать. Подробности спасательной операции раскрыла поисково-спасательная служба региона.

Трое мужчин катались поздно вечером на мотоциклах в районе хребта Уреньга. Сначала у них закончился бензин, а потом они быстро начали замерзать. На помощь им выехала группа Златоустовского поисково-спасательного отряда.

«По пути к месту происшествия выяснилось, что двое мужчин смогли самостоятельно выйти на трассу. Третьего пострадавшего спасатели обнаружили в лесу. Мужчину переодели в сухую одежду, вывезли к трассе и передали сотрудникам полиции», — рассказали спасатели.

Как мужчины разделились и почему один из них оказался в лесу — остается загадкой.