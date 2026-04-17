Таксистку из Пласта нашли в лесу спустя 15 дней после исчезновения

Заявление о ее пропаже родные подали не сразу

В Челябинской области нашли женщину, которая перестала выходить на связь еще 2 апреля. Заявление о пропаже подала мать только 14 апреля. В полиции рассказали, как нашли пострадавшу, и что все это время она жила в лесу.

Оказалась, что пропавшая работала в такси и ездила по Пластовскому округу и периодически выезжала в Миасс. К поиску привлеклись не только сотрудники полиции, но и поисково-спасательная служба, студенты Миасского филиала колледжа ЧелГУ, сотрудники отдела уголовного розыска и центра кинологической службы Отдела МВД России по городу Миассу.

Удалось найти автомобиль женщины, он был оставлен на одном из съездов с трассы под Миассом. Это сузило территорию поисков, и наконец сегодня женщину нашли в лесу. Оказалось, что все это время она так и проживала в лесном массиве.

Полиция благодарит всех участников и выясняет обстоятельства. Граждан просят сообщать о пропавших близких оперативно.