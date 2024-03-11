Трое детей вышли на лед реки Миасс в Челябинске

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Накануне, 10 марта, жители Челябинска вновь заметили на льду реки Миасс играющих мальчишек. На этот раз на тонкий лед ребята вышли в районе улицы Героя России Кислова. Прибывшие на вызов спасатели и сотрудники других экстренных служб провели с мальчишками и их родителями беседу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На момент прибытия сотрудников МЧС, полиции и скорой помощи (вот таким усиленным десантом реагируют экстренные службы!) один из трех мальчишек успел убежать. К месту прибыли родители одного из двух оставшихся ребят. Со всеми проведена беседа», — уточнили в ведомстве.

На сообщение об играющих на льду реки детях спасатели выезжали и в субботу. Тогда детей обнаружили в районе Ленинградского моста. К моменту прибытия сотрудников МЧС ребята уже были на берегу.

Спасатели вновь напоминают о том, что лед на реках, особенно в городской черте и под весенним солнцем, непрочный и в любой момент может произойти трагедия. Сотрудники МЧС призывают родителей разъяснять своим детям опасность подобных вылазок.