Челябинцы заметили играющих на льду реки Миасс детей

Прибывшие спасатели провели с ними беседу

Накануне, 9 марта, в Челябинске прохожие заметили играющих на льду реки Миасс детей. Они сразу же вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС провели с подростками беседу о безопасном поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Очевидцы сообщили, что трое детей играют на льду около Ленинградского моста. По прибытии спасателей мальчики в возрасте 11-12 лет самостоятельно добрались до берега. Специалисты побеседовали с ребятами и призвали их соблюдать безопасность.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что лед вблизи мостов и промышленных стоков обычно тоньше, чем на других участках. Кроме того, его толщину уменьшают подводные течения и растительность. Не последнюю роль играет и весеннее солнце, несмотря на то, что температура воздуха пока сохраняется минусовой.

Ранее опасное развлечение нашли себе златоустовские школьники. Трое ребят решили проплыть по реке Ай на льдине. Очевидцы также вызывали спасателей, но, когда последние прибыли на место, подростков уже не оказалось.