Три тела обнаружили в квартире в Челябинске

Все погибшие были убиты одним человеком.

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В Металлургическом районе Челябинска мужчина зарезал сразу троих человек: двух мужчин и одну женщину. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

Известно, что тела убитых нашли в пятницу, 20 марта, в одной из квартир в доме, расположенном на улице Пети Калмыкова. По версии следствия, убийство троих жителей Челябинска произошло в ходе бытовой ссоры. Совершив преступление, 45-летний подозреваемый в спешном порядке покинул квартиру, однако вскоре был задержан.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 105 УК РФ „убийство двух и более лиц“»,— сообщили в пресс-службе регионального СКР.

На данный момент подозреваемый в убийстве задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному.