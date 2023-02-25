Три грузовика столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области в непогоду

На участке организовано реверсивное движение

В Ашинском районе Челябинской области в условиях снегопада столкнулись три большегруза. На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«На 1597 километре автодороги М-5 „Урал“ по направлению в Челябинск произошло столкновение трех грузовых автомобилей, пострадавших нет. Экипаж ДПС на месте оформляет ДТП, организован реверс. Идет снег»,— сообщили в ведомстве.

Судя по картам, большая пробка из-за аварии возникла в районе Сима в сторону Челябинска.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей о непогоде и рекомендовали воздержаться от дальних поездок.