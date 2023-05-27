Трехлетнего ребенка сбили во дворе жилого дома на северо-западе Челябинска

Пострадавшего доставили в больницу

Вечером 26 мая на северо-западе Челябинска автомобилистка сбила трехлетнего ребенка, который находился на проезжей части во дворе одного из домов. Пострадавшего доставили в больницу, сообщили 27 мая в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 22:02 во дворе дома № 44 по улице Академика Королева. 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехала на трехлетнего ребенка, который на какое-то время остался без контроля родителей и оказался на проезжей части.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД напомнили южноуральцам о том, что нельзя оставлять детей без присмотра, а также призвали автомобилистов строго соблюдать Правила дорожного движения.

В тот же день в Челябинске сбили 16-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Парня также увезли в больницу с травмами.