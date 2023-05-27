16-летнего подростка доставили в больницу после ДТП в Челябинске

Парень нарушил ПДД

В Челябинске водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Парня доставили в больницу, сообщили 27 мая в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в минувшую пятницу, 26 мая, в 16:35 около дома № 71а по улице Шаумяна. 43-летний мужчина, управляя «Фордом», сбил подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате молодой человек получил травмы, его доставили в больницу.

Сегодня рано утром в Карталинском районе водитель «ВАЗа» допустил опрокидывание машины. В результате скончались сам водитель и его пассажирка. Еще одного пассажира госпитализировали с травмами.