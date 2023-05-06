Трава загорелась неподалеку от садового товарищества в Челябинске

Угрозы домам нет

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Сегодня, 6 мая, в Ленинском районе Челябинска неподалеку от СНТ «Сигнал-4» загорелась трава. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, угрозы домам нет.

«На тушении травы в районе СНТ „Сигнал-4“ работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы СНТ нет»,— уточнили в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что черный дым отчетливо виден даже в центре города.

Обстоятельства выясняются, площадь пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Напомним, спасатели по-прежнему работают на тушении пожара в национальном парке «Зигальга».