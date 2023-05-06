Площадь пожара в нацпарке «Зигальга» увеличилась до 140 гектаров

Пожарные ожидают помощь из других регионов

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области почти двое суток тушат пожар. Накануне вечером, 5 мая, из-за сильного ветра огонь распространился на площади 140 гектаров. В тушении принимают участие более 100 человек, сообщили в телеграм-канале нацпарка.

«На борьбу с огнем были брошены дополнительные силы и техника. Днем 5 мая в тушении участвовали уже более 100 человек. Действовать им приходилось в труднодоступной гористой местности»,— уточнили представители нацпарка.

Сегодня на помощь спасателям должны прийти специалисты «Авиалесоохраны» из Перми.

К базовому лагерю подвезли воду, продовольствие и инвентарь.

Напомним, пожар в Зигальге начался вечером 4 мая. По предварительным данным, причиной ЧП стал незатушенный костер, который оставили после себя туристы-сплавщики.

Областная прокуратура проводит проверку по факту пожара, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц особо охраняемой территории при подготовке к пожароопасному сезону, наличию необходимых сил и средств тушения огня.