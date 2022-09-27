Этим утром, 27 сентября, в Челябинске на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение следующих за ним вагонов. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сход на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы», — сообщили в паблике.
По сообщениям очевидцев, трамваи стоят в сторону северка. Причины произошедшего выясняются.
В начале сентября в Челябинске с рельсов сошли сразу два трамвая в разных районах города. ЧП произошло сразу после дождя.