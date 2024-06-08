В Челябинской области штормовое предупреждение из-за ливней снова продлили

Непогода сохранится и в воскресенье

Штормить в Челябинской области будет до конца недели. Ливни, град и грозы синоптики обещают и в воскресенье, 9 июня. Экстремального ветра в областном Гидрометеоцентре не обещают.

«В течение суток 9 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный»,— уточнили в ЦГМС.

Южноуральцев просят скорректировать свои планы с учетом погодных условий.

Обильные дожди обрушились на горные районы области в минувшую пятницу. По данным синоптиков, за день там выпало 46 миллиметров осадков, тогда как очень сильным дождем считается выпадение 30 миллиметров.