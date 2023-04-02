Торгово-офисный комплекс загорелся в Златоусте

ЧП обошлось без пострадавших

Вечером 1 апреля в Златоусте Челябинской области произошел пожар в двухэтажном торговом здании. На место выезжали пять единиц спецтехники. В результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в здании, расположенном на проспекте Гагарина, 10а. По словам очевидцев, пожарные работали на месте больше часа. Для ликвидации горения пришлось разбирать крышу.

«Ребята молодцы, основательно тушили. Крышу пришлось разбирать. Только на крыше мы насчитали 15 человек»,— написала пользователь Татьяна Возная.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства уточнили, что на месте работает испытательная пожарная лаборатория, причины выясняются.

Минувшей ночью в Златоусте загорелся жилой частный дом. На месте работали 16 пожарных. Хозяин дома отравился продуктами горения и был доставлен в больницу.