16 человек тушили пожар в частном жилом доме в Челябинской области

Хозяина госпитализировали с отравлением продуктами горения

Минувшей ночью в Златоусте загорелся частный жилой дом. На месте работали 16 спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, помощь медиков потребовалась хозяину дома.

ЧП произошло в микрорайоне Закаменка. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние строения. Прибывшие пожарные вывели из дома мужчину и ликвидировали возгорание.

«От МЧС привлекались 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Хозяин госпитализирован с отравлением продуктами горения»,— сообщили в ведомстве.

Причины пожара выясняются, проводится проверка.